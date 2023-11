Kamala Harris revela compromisso de 30 países sobre uso responsável de IA na Defesa

O objetivo é que os sistemas de IA na Defesa funcionem em conformidade com o direito internacional e o direito humanitário internacional, explicou. Harris falava no âmbito da Cimeira Internacional sobre Segurança da Inteligência Artificial, que decorre entre hoje e quinta-feira em Bletchley Park, a norte de Londres.

Na segunda-feira, Presidente norte-americano, Joe Biden, assinou uma ordem executiva para regulamentar o desenvolvimento e aplicação de tecnologias de IA, colocando salvaguardas de privacidade, segurança e equidade e apelando a uma cooperação internacional na matéria.

A vice-presidente deverá participar na cimeira na quinta-feira, juntamente com representantes governamentais de mais de duas dúzias de países, incluindo Canadá, França, Alemanha, Índia, Japão, Arábia Saudita e China, que foi convidada devido aos protestos de alguns membros do Partido Conservador do governo de Sunak.

O magnata da tecnologia foi um dos que assinaram uma declaração no início deste ano, alertando para os perigos que a IA representa para a humanidade. A Inteligência Artificial pode ou não ser uma ameaça à Democracia? Há quem garanta que sim e quem jure que não

