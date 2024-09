Kamala Harris Propõe Reformas na Migração para Combatir Entradas Ilegais

"Era o terrorista": Netanyahu considera morte do líder do Hezbollah "ponto de viragem histórico" no Médio OrienteDe marido exemplar a um depravado: Quem é o monstro que recrutou homens para violar a mulher em FrançaVítor Bruno com “confiança ilimitada” para superar “agonia” da derrota

Kamala Harris propôs várias mudanças no sistema de imigração para mitigar o problema das entradas ilegais e da demora nos processos de asilo. Entre as propostas está a proibição de asilo a migrantes que não façam o pedido legalmente em pontos de entrada e que atravessem a fronteira ilegalmente. Outra medida é agravar as consequências criminais para quem entre ilegalmente, seja deportado e volte a entrar.

Kamala Harris Imigração Fronteira EUA-México Reforma Migratória Asilo

