Kamala Harris propõe reformas ao sistema imigratório dos EUA

"Apesar de entendermos que muita gente está desesperada para emigrar para os Estados Unidos, o nosso sistema tem de ser ordeiro e seguro", sublinhou candidata.A candidata democrata à presidência norte-americana, Kamala Harris , propôs alterações ao sistema de imigração para mitigar o problema das entradas ilegais e da demora nos processos de asilo, durante uma visita à fronteira sul no Arizona .

A democrata propôs mudanças que incluem a proibição de asilo a migrantes que não façam o pedido legalmente em pontos de entrada e ao invés disso atravessem a fronteira ilegalmente. Esse é um dos problemas com o qual o país tem lidado, incluindo menores de idade que entram ilegalmente para pedir asilo.

Em matéria de imigração legal, a democrata deu como prioridade"consertar o sistema", que neste momento não funciona bem:"Rejeito a escolha falsa entre proteger a fronteira ou ter um sistema ordeiro e humano. Podemos e devemos fazer ambos". Depois de mencionar o seu histórico como procuradora-geral, em que atuou contra gangues e traficantes transnacionais, Harris prometeu recuperar e assinar o pacote legislativo que falhou a aprovação no Congresso a pedido do ex-presidente norte-americano Donald Trump.

