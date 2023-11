Kamala Harris participar numa cimeira sobre Inteligência Artificial em Londres

A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, está em Londres para participar numa cimeira sobre Inteligência Artificial. O objetivo desta cimeira é definir estratégias globais de forma a enfrentar os riscos da revolução tecnológica e perceber como tirar partido das vantagens.

A cimeira junta representantes da indústria tecnológica e altas figuras da política mundial. Na lista de convidados para o evento estão também a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.Cientistas juntaram-se para um trabalho revolucionário que abre perspetivas para o desenvolvimento de tratamentos e a cura de doenças cerebrais como esquizofrenia ou Alzheimer.

O centro de segurança fará parte da NSA, onde se trabalha com a indústria privada e parceiros internacionais para fortalecer a base industrial de defesa dos EUA contra ameaças externas, especialmente a Rússia e a China.Inteligência artificial está a ser usada por Governos para intensificar repressão digital

A Freedom House alerta que os avanços na inteligência artificial têm sido aproveitados por várias entidades para potenciar campanhas de desinformação online. Em pelo menos 16 países, a nova tecnologia foi utilizada para semear dúvidas, difamar os opositores ou influenciar o debate público.Henrique Cymerman visitou o hospital Sheba que desenvolve o sistema inovador com o grande objetivo de adaptá-lo a outros tipos de cancro.

:

RENASCENCA: O que é que dois advogados a jogar às cartas nos podem ensinar sobre Inteligência Artificial?Ser&225; que a IA nos vai roubar o emprego? Como vai a UE lidar com os direitos de autor? Quem legisla percebe do assunto? Procuramos as respostas num baralho de cartas.

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »

RENASCENCA: O que é que dois advogados a jogar às cartas nos podem ensinar sobre Inteligência Artificial?Ser&225; que a IA nos vai roubar o emprego? Como vai a UE lidar com os direitos de autor? Quem legisla percebe do assunto? Procuramos as respostas num baralho de cartas.

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »

DINHEIRO_VIVO: Estados Unidos avançam com medidas para regular Inteligência ArtificialOrdem executiva da administração Biden é a primeira a impor regras com foco na segurança, equidade e direitos civis.

Fonte: dinheiro_vivo | Consulte Mais informação »

VISAO_PT: Biden assina ordem executiva para regulamentar uso da Inteligência ArtificialVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »

REVISTASABADO: EUA emitem ordem executiva para regular inteligência artificialJoe Biden assinou uma ordem executiva para proteger as liberdades dos americanos e promover um desenvolvimento sustentável desta tecnologia.

Fonte: revistasabado | Consulte Mais informação »

DNTWIT: Biden assina ordem executiva para regulamentar uso da Inteligência ArtificialAgências federais são chamadas a agir e a criar orientações para que a aplicação de IA abra novas oportunidades e beneficie a sociedade em vez de ter um efeito negativo e destruir empregos.

Fonte: dntwit | Consulte Mais informação »