Kamala Harris diz que planos de paz que obriguem Ucrânia a ceder território são “perigoso e irresponsável”

Kamala Harris diz que seria “perigoso e irresponsável” fazer planos de paz que obriguem a Ucrânia a ceder território à RússiaA vice-presidente dos Estados Unidos indicou que “há pessoas” no seu país “gostariam de forçar a Ucrânia a abandonar grandes parcelas do seu território soberano”.

Zelensky, que se deslocou a Washington depois de ter discursado na Assembleia Geral das Nações Unidas, obteve durante a visita um reforço do apoio militar dos Estados Unidos à defesa do seu país, e um compromisso da Casa Branca quanto à continuidade da assistência.Antes, Zelensky reuniu-se na Casa Branca com o Presidente Joe Biden, que prometeu empenhar-se no apoio à Ucrânia até ao final do seu mandato, em janeiro de 2025.

"Quando o meu mandato terminar, que será a 20 de janeiro, teremos reforçado a posição da Ucrânia nas futuras negociações", declarou Biden. Referiu ainda a decisão de Biden de oferecer formação na operação de aviões F-16 a mais pilotos ucranianos, e aplaudiu as medidas anunciadas pelo Presidente dos Estados Unidos para reforçar a eficácia das sanções contra a Rússia e combater o branqueamento de capitais que beneficia o esforço de guerra russo.

As negociações entre as duas partes estão completamente bloqueadas desde a primavera de 2022, com Moscovo a continuar a exigir que a Ucrânia aceite a anexação de uma parte do seu território, e a rejeitar negociar enquanto as forças ucranianas controlem a região russa de Kursk, parcialmente ocupada em agosto.

