Justiça tira carros de luxo a milionários da 'Operação Picoas'

Pelo menos uma dezena de carros de luxo, entre os quais um Mercedes-Benz SLS AMG, avaliado em mais de 250 mil euros, apreendidos, em julho, ao milionário Hernâni Vaz Antunes, principal suspeito na ‘Operação Picoas’, foram esta quinta-feira levados da sua casa em Pedralva, Braga, por ordem judicial.“Ele dizia que nos ia matar a todos”: Jovem morto pela mãe na Moita ameaçava a famíliaPagam cerca de mil euros mais por m2 em Portugal, segundo INE.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Cofina Media, S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina.Receitas saudáveis de Catarina Gouveia animaram Worten do Colombo (com descontos à espreita)

Intolerante ou preferência? A Mercadona tem uma linha exclusiva (e deliciosa) de produtos sem lactose

Operação Picoas: ex-CEO da Altice deixa prisão domiciliária após pagar caução milionáriaSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕

Operação Picoas: carros de luxo de Hernâni Vaz Antunes são arrestadosSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕

Realizadas novas buscas na casa de Armando PereiraCofundador da Altice, arguido no processo Operação Picoas, ainda se encontra em prisão domiciliária. Consulte Mais informação ⮕

Operação militar israelita deixa pelo menos três mortos na CisjordâniaPelo menos três palestinianos morreram e outros doze ficaram feridos hoje na sequência de disparos durante uma operação do exército de Israel na cidade de Jenin, na Cisjordânia ocupada, avançou a agência de notícias palestina Wafa. Consulte Mais informação ⮕

Altice e Meo aceites como assistentes na Operação Picoas, apesar da oposição de Armando Pereira e Vaz AntunesArmando Pereira e Vaz Antunes alegaram que as duas empresas do Grupo Altice não eram 'ofendidas' mas tribunal rejeitou os argumentos dos arguidos e aceitou pedidos das duas empresas. Consulte Mais informação ⮕

Operação Picoas. Autoridade Tributária faz novas buscas na casa de Armando Pereira e arrestou carros de Hernâni Vaz AntunesCarros de alta cilindra de Hernâni Vaz Antunes, um dos arguidos no processo Operação Picoas, foram arrestados esta quinta-feira e AT procura documentos em casa de Armando Pereira. Consulte Mais informação ⮕