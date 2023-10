Justiça para Sara

"Bombardeamentos intensos": Enviado especial CM/CMTV ouve sirenes soar na cidade israelita de Ashkelon“Ele dizia que nos ia matar a todos”: Jovem morto pela mãe na Moita ameaçava a famíliaPresidente da República devolve ao Governo diploma da privatização da TAPOs cães da Kokua dão assistência com amorPJ deteve cinco suspeitos de roubos a prostitutas em apartamentos no Porto e GaiaO antes e depois da passagem do furacão Otis pela cidade...

Intolerante ou preferência? A Mercadona tem uma linha exclusiva (e deliciosa) de produtos sem lactose

Vídeo que mostra acidente de Sara Carreira desmente arguidos
Imagens de videovigilância da autoestrada mostram que não havia nevoeiro.

Tânia Ribas elogia Sara Correia: 'A melhor do mundo'
A fadista Sara Correia foi convidado do programa 'A Nossa Tarde', da RTP, desta quarta-feira, dia 25.

Ministra da Justiça recusa revelar quantas nacionalidades foram atribuídas
A ministra da Justiça recusou hoje detalhar o número de nacionalidades atribuídas com caráter de urgência devido à guerra na Faixa de Gaza, mas referiu que o processo de análise dos pedidos de judeus sefarditas será, na generalidade, acelerado.

Justiça angolana continua 'a trabalhar' nos processos de Isabel dos Santos e Manuel Vicente
O Procurador-Geral da República de Angola afirmou que as autoridades estão 'a trabalhar' nos casos de Isabel dos Santos e do Manuel Vicente. 'Há processos mais complexos do que outros, há processos que necessitam de mais cooperação internacional'.