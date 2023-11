Juros da dívida de Portugal sobem em todos os prazos

Fonte: Bloomberg Valores de `bid` (juros exigidos pelos investidores para comprarem dívida) que compara com fecho da última sessão.

:

DINHEIRO_VIVO: Juros da dívida de Portugal sobem em todos os prazosLisboa, 01 nov 2023 (Lusa) -- Os juros da dívida portuguesa estavam hoje a subir, acima de 3%, a dois, a cinco e a 10 anos face a terça-feira, alinhados com os de Espanha, Grécia, Irlanda e Itália.

Fonte: dinheiro_vivo | Consulte Mais informação »

SICNOTICIAS: Juros dos depósitos em Portugal são cerca de metade da média da zona euroSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

EXPRESSO: Bancos têm de reportar informação sobre moratória e bonificação de juros ao Banco de PortugalSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

Fonte: expresso | Consulte Mais informação »

RTPNOTICIAS: Banco de Portugal diz que fixação da prestação do crédito implica mais pagamento de jurosO Banco de Portugal disse hoje que a adesão ao regime que permite a fixação da prestação do crédito à habitação por dois anos implica que o cliente pague mais de juros.

Fonte: RTPNoticias | Consulte Mais informação »

SICNOTICIAS: Crédito: Banco de Portugal diz que fixação da prestação implica pagamento de mais jurosSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

OBSERVADORPT: Banco de Portugal diz que fixação da prestação do crédito implica mais pagamento de jurosO Banco de Portugal esclareceu que a fixação do crédito à habitação por dois anos implica o pagamento de mais juros no futuro. BPI e BCP dizem que esta medida e só para quem esteja em dificuldades.

Fonte: observadorpt | Consulte Mais informação »