Juros da dívida de Portugal sobem em todos os prazos

Juros da dívida soberana em Portugal, Grécia, Irlanda, Itália e Espanha às 08:45:

EXPRESSO: Bancos têm de reportar informação sobre moratória e bonificação de juros ao Banco de Portugal

RTPNOTICIAS: Banco de Portugal diz que fixação da prestação do crédito implica mais pagamento de jurosO Banco de Portugal disse hoje que a adesão ao regime que permite a fixação da prestação do crédito à habitação por dois anos implica que o cliente pague mais de juros.

SICNOTICIAS: Crédito: Banco de Portugal diz que fixação da prestação implica pagamento de mais juros

OBSERVADORPT: Banco de Portugal diz que fixação da prestação do crédito implica mais pagamento de jurosO Banco de Portugal esclareceu que a fixação do crédito à habitação por dois anos implica o pagamento de mais juros no futuro. BPI e BCP dizem que esta medida e só para quem esteja em dificuldades.

SICNOTICIAS: Juros dos depósitos em Portugal são cerca de metade da média da zona euro

