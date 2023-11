Junta birmanesa diz que perdeu controlo de cidade estratégica na fronteira com China

Na sexta-feira, uma aliança entre três grupos étnicos lançou uma série de ataques coordenados no estado de Shan, junto à fronteira com a China e local previsto para a construção de um grande projeto ferroviário financiado por Pequim, no âmbito da Iniciativa Faixa e Rota.

O Exército de Libertação Nacional Taaung (TNLA), o Exército Arakan (AA) e a Aliança Democrática Nacional de Myanmar (MNDAA) anunciaram, entretanto, a tomada de várias posições militares e estradas estratégicas.

Os três movimentos envolvidos nos combates representam um total de 15 mil combatentes. Estes movimentos lutam regularmente contra as forças governamentais pela autonomia e pelo controlo dos recursos. Desde que a junta militar tomou o poder em 2021, vários grupos étnicos juntaram-se às Forças de Defesa do Povo que combatem os militares no poder.Pelo menos dez postos militares na província de Shan foram atacados desde sexta-feira, acrescentou a junta.

Na terça-feira, o ministro da Segurança Pública da China, Wang Xiaohong, abordou com o ministro da Administração Interna de Myanmar, Yar Pyae, a estabilidade na fronteira entre os dois países.A China, um dos principais aliados e fornecedores de armas da junta militar, recusou descrever a tomada de poder da junta em 2021 como um golpe de Estado.

