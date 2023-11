“Julgo que vamos dar passos muito significativos” para chegar a “uma articulação”: Pizarro confia num acordo com os sindicatos

Questionado pelos deputados na Comissão de Saúde, onde está a ser ouvido desde as 09h, sobre as negociações, o ministro da Saúde começou por ressalvar que não podia entrar em detalhes sobre o tema da negociação com os sindicatos médicos, porque a “negociação está a decorrer”O ministro da Saúde manifestou-se hoje confiante de que serão dados"passos muito significativos" para encontrar com os...

Questionado pelos deputados na Comissão de Saúde, onde está a ser ouvido desde as 09:00, sobre as negociações, o ministro da Saúde começou por ressalvar que não podia entrar em detalhes sobre o tema da negociação com os sindicatos médicos, porque a"negociação está a decorrer".

Segundo o governante,"é o equilíbrio entre reconhecer e valorizar a carreira médica e a carreira de outros profissionais de saúde que foram expostos durante a pandemia a um esforço absolutamente extraordinário e a quem depois da pandemia, o país pediu para trabalharem ainda mais para resolver os problemas assistenciais que a pandemia tinha causado". headtopics.com

À saída da reunião, às 02:15 desta segunda-feira, Manuel Pizarro disse aos jornalistas que"o SNS é um bem precioso para os portugueses, mas que necessita de ser reorganizado". As negociações entre o Ministério da Saúde e o SIM e a Fnam iniciaram-se em 2022, mas a falta de acordo tem agudizado a luta dos médicos, com greves e declarações de escusa ao trabalho extraordinário além das 150 horas anuais obrigatórias, o que tem provocado constrangimentos e fecho de serviços de urgência em hospitais de todo o país.

“É uma prisão”. Viagem por uma Belém irreconhecívelPalestinianos da Cisjordânia estão impedidos de entrar em Israel para trabalhar. “Há pessoas a ficarem doentes” por passarem o dia a ver imagens de Gaza na televisão, conta o taxista Yousef Moti, que nos guia pela cidade, agora despida de vida e de turistas. Consulte Mais informação ⮕

Pizarro diz que negociações com médicos deram 'passos significativos'"N&227;o h&225; nenhuma lei da rolha", diz o ministro da Sa&250;de sobre a recente entrevista de Fernando Ara&250;jo. Pizarro defende liberdade total para os dirigentes se expressarem. Consulte Mais informação ⮕

Manuel Pizarro confia que serão dados passos significativos para médicos e SNSMinistro da Saúde considera que 'o SNS é um bem precioso para os portugueses mas que necessita de ser reorganizado'. Consulte Mais informação ⮕

'Finalmente dissemos sim a duas grandes reivindicações dos médicos', afirma PizarroO ministro da Sa&250;de, Manuel Pizarro, vincou ainda que "h&225; coer&234;ncia na ideia de que o hor&225;rio dos m&233;dicos seja igual ao dos outros trabalhadores do Servi&231;o Nacional de Sa&250;de (SNS), assim como faz sentido que fa&231;am urg&234;ncias de 12 horas, mas de forma a garantir que o que n&227;o falha &233; o... Consulte Mais informação ⮕

Prémios imobiliário SIC/Expresso: Conheça os melhores projetos do anoNa 5ª edição dos prémios de imobiliário SIC/Expresso, foram apresentadas 54 candidaturas de obras terminadas em 2022, distribuídas pelo continente e ilha da Madeira Consulte Mais informação ⮕

Israel. Termo `terrorista` passa a aplicar-se a pessoas e não apenas a organizaçõesO governo de Israel aprovou hoje uma modificação à lei contra o terrorismo, de 2016, para lhe dar uma aplicação mais ampla, permitindo a aplicação do termo `terrorista` a uma pessoa, e não apenas uma organização, como até agora. Consulte Mais informação ⮕