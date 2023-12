Julgamento de Netanyahu e reforma judicial em Israel

Julgamento de Netanyahu já recomeçou. De que está acusado o primeiro-ministro de Israel? E o que tem a reforma judicial que ver com o caso? A indiciação de Benjamin Netanyahu por suspeitas de crimes de corrupção tem mais de quatro anos, mas o julgamento ainda nem vai a meio. Analistas de questões judiciais dizem que é pouco provável qualquer resolução até 2028 - e estas são as pespetivas otimistas.

Ao mesmo tempo que o processo corre em tribunal, o primeiro-ministro israelita e a coligação de direita, que o sustenta no cargo, têm enfrentado uma oposição feroz nas ruas devido à reforma judicial que apresentaram no início do ano. Os críticos dizem que as propostas foram feitas para ajudar Netanyahu a escapar-se às acusações Durante os primeiros 10 meses de 2023, os israelitas tiveram apenas um tema de conversa, ou um tema desdobrado em dois problemas. Em primeiro lugar, o processo judicial que envolve o primeiro-ministro do país, Benjamin Netanyahu, acusado de fraude, quebra de confiança e aceitação de subornos em três casos distintos - o caso 1000, o caso 2000 e o caso 400





