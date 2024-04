Juiz rejeita pedido de Trump para adiar julgamento

Um juiz rejeitou um pedido de Donald Trump para adiar um julgamento por alegados pagamentos para encobrir más práticas, até que o Supremo Tribunal dos EUA decida se o ex-presidente norte-americano tem imunidade. O juiz Juan M. Merchan, do tribunal de Manhattan, em Nova Iorque, sublinhou na quarta-feira que a defesa de Trump teve 'várias oportunidades' para levantar a questão da imunidade, mas só o fez a 7 de março, muito depois do prazo para a apresentação de moções.

Algo que 'levanta questões reais sobre a sinceridade e o verdadeiro propósito da moção', escreveu Merchan numa decisão de seis páginas, que mantém o início da seleção do júri para 15 de abril

