Juiz deixa cair suspeitas de corrupção no caso Influencer

O magistrado Nuno Dias Costa deixou cair suspeitas de corrupção e de prevaricação na investigação do caso Influencer, mas manteve as suspeitas de tráfico de influência e de oferta indevida de vantagem. Todos os arguidos saíram em liberdade. Autarca de Sines sem suspeitas pendentes.

O juiz Nuno Dias Costa deixou cair os indícios de corrupção e de prevaricação na investigação do caso Influencer, que investiga o licenciamento do centro de dados de Sines, mas manteve as suspeitas de tráfico de influência e de oferta indevida de vantagem. O magistrado 3 do Tribunal Central de Instrução Criminal (conhecido por Ticão) deixou cair por terra várias das suspeitas dos procuradores do Ministério Público (MP) João Paulo Centeno, Hugo Neto e Ricardo Lama

Juiz baixou drasticamente as medidas de coação pedidas pelo Ministério Público e retirou o crime de corrupção da indiciação aos arguidos Diogo Lacerda Machado e Vítor Escária, arguidos do processo "Operação Influencer", vão aguardar o desenvolvimento do processo em liberdade.

Um autarca entrou num processo detido e suspeito de corrupção e prevaricação, mas saiu sem nenhum crime imputado. O juiz afastou a acusação de corrupção, mas admitiu tráfico de influências. João Galamba e Duarte Cordeiro também são citados no despacho do juiz pelo crime de recebimento indevido de vantagem.

O juiz de instrução Nuno Dias Costa considerou "claramente desproporcionais" as medidas de coação que foram pedidas pelo Ministério Público para os arguidos da Operação Influencer.

O ECO teve acesso ao despacho da decisão das medidas de coação da Operação Influencer. Juiz de instrução considerou 'prisão preventiva completamente desproporcional'.

