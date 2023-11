Juiz considera medidas de coação desproporcionais na Operação Influencer

O juiz de instrução Nuno Dias Costa considerou "claramente desproporcionais" as medidas de coação que foram pedidas pelo Ministério Público para os arguidos da Operação Influencer. No despacho a que a SIC teve acesso, o juiz dá como fortemente indiciado o crime de tráfico de influência, na forma como a Start Campus conseguiu parecer favorável na avaliação de impacte ambiental do centro de dados de Sines.

Ministro da Economia nega contactos com Lacerda Machado. Os partidos da oposição consideram que o ministro das Infraestruturas, João Galamba, já devia ter-se demitido há mais tempo.

Ministro da Economia nega contactos com Lacerda Machado.

Ministro da Economia nega contactos com Lacerda Machado. D. José Ornelas considera que esta é a altura de discutir os verdadeiros problemas do país e exortou os políticos a apresentarem propostas para que os portugueses não se abstenham de votar. Os bispos salientam que "a crise surgida nos últimos dias no seio do Governo veio trazer novos e sérios elementos de incerteza e preocupação quanto ao futuro de todos, com a possibilidade de agravamento de muitas situações". A CEP alerta que "cresce a frustração e a revolta, especialmente nos mais vulneráveis, como também a desilusão e a apatia desmobilizadora, campo fértil para manipulações e messianismos populistas que minam os fundamentos de uma autêntica democracia"

VİSAO_PT: Operação Influencer: Autarca saiu sem crimes, juiz afastou corrupção, mas admite tráfico de influênciasUm autarca entrou num processo detido e suspeito de corrupção e prevaricação, mas saiu sem nenhum crime imputado. O juiz afastou a acusação de corrupção, mas admitiu tráfico de influências. João Galamba e Duarte Cordeiro também são citados no despacho do juiz pelo crime de recebimento indevido de vantagem.

Ministro da Economia nega contactos com Lacerda Machado.

VİSAO_PT: Juiz baixa medidas de coação para arguidos da Operação InfluencerJuiz baixou drasticamente as medidas de coação pedidas pelo Ministério Público e retirou o crime de corrupção da indiciação aos arguidos Diogo Lacerda Machado e Vítor Escária, arguidos do processo “Operação Influencer”, vão aguardar o desenvolvimento do processo em liberdade.

