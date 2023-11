Juiz baixa medidas de coação para arguidos da Operação Influencer

Juiz baixou drasticamente as medidas de coação pedidas pelo Ministério Público e retirou o crime de corrupção da indiciação aos arguidos Diogo Lacerda Machado e Vítor Escária, arguidos do processo “Operação Influencer”, vão aguardar o desenvolvimento do processo em liberdade.

Em vez de prisão preventiva, como foi pedido pelo Ministério Público (MP), o juiz de instrução Nuno Dias Costa decidiu que o primeiro pagará uma caução de 150 mil euros e entregará o passaporte, enquanto o ex-chefe de gabinete de António Costa ficou proibido de viajar para o estrangeiro, ficando também obrigado à entrega do passaporte. Quandos aos demais arguidos, Nuno Mascarenhas, presidente da Câmara de Sines, vai sair em liberdade apenas com Termo de Identidade e Residência, o mesmo sucedendo com os gestores do centro de dados de Sines, Afonso Salema e Rui Oliveira Neves. Por sua vez, o juiz baixou a caução pedida para a empresa Start Sampus de 19,5 milhões de euros para 600 mil euro

:

