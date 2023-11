Jovens da Diocese de Lisboa participam na Jornada Diocesana da Juventude

No primeiro encontro após a Jornada Mundial da Juventude, e com a presença do novo Patriarca de Lisboa, cerca de 2 500 jovens da Diocese de Lisboa participaram este domingo na Jornada Diocesana da Juventude. Vindos de todas as paróquias, carregavam mochilas e instrumentos musicais para colorir os momentos de reflexão. Depois da participação em workshops, encontraram-se em frente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira.

No centro estava uma réplica do símbolo da Jornada Mundial da Juventude - a cruz que abriu a caminhada pela Paz. Antes de se começar a caminhar, o Patriarca recordou os países que estão em conflit





