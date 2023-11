Jovem possessivo espeta faca no pescoço da namorada

Possessivo e ciumento, o estudante universitário de 23 anos não aceitou o fim da relação de cinco meses e resolveu que iria matar a ex-namorada. Muniu-se de uma navalha de 20 centímetros, nove abraçadeiras e fita adesiva. Sabendo os horários e rotinas da vítima, preparou-lhe uma emboscada, a 23 de dezembro do ano passado.

Mal ela chegou a casa, no Porto, arrastou-a para um elevador de cargas. O Ministério Público diz que a queria esfaquear no abdómen, mas a ‘ex’ defendeu-se e sofreu golpe numa mão. “Não satisfeito”, o agressor espetou-lhe a faca no pescoço e fugiu. A rapariga sobreviveu e o homem vai ser agora julgado pelo crime.

Ferida, a vítima, que estava no 9.º andar, desceu até ao 4.º e pediu ajuda aos tios. Foi submetida a uma cirurgia de urgência. O agressor está em prisão domiciliária. “Consumido por um sentimento de ciúme e de rejeição (...) só não lhe tirou a vida por razões que foram alheias à sua vontade”, refere a acusação. O arguido disse que a relação foi “um amor incondicional e uma paixão arrebatadora”. Alegou que agiu para a reconquistar e que usou “vestes de rufia”, que a ‘ex’ gostava. O plano era “assustar, cativar e fazê-la voltar para si”. headtopics.com

Um outro jovem, de 16 anos, ficou com ferimentos graves e foi transportado para o Hospital do Espírito Santo de Évora.

