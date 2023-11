Jovem jogador do Barcelona ignora cumprimento de Lewandowski

Durante a segunda parte do jogo dos catalães na Liga espanhola, frente ao Alavés, Yamal, produto da formação culé decidiu “arrancar” sozinho pela ala direita e rematar para defesa do guarda-redes Sivera, enquanto que dentro da área estava Lewandowski, que pedia um cruzamento ao colega de equipa.

Ora, depois do sucedido, o jovem de 16 anos foi em direção do internacional polaco, tentando cumprimentá-lo, como que pedindo desculpa pela atitude que tomou, mas o experiente avançado ignorou a investida e deixou o companheiro de mão estendida. Os dois golos da vitória do Barcelona frente ao Alavés (2-1), mas não se livrou das criticas de alguns internautas

: