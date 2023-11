Jovem de 19 anos morre em colisão entre dois veículos no IC8

O acidente entre dois veículos ligeiros provocou um ferido grave e dois ligeiros, mas o ferido grave acabou por morrer no local, indicou a mesma fonte."A colisão provocou uma vítima mortal do sexo masculino, de 19 anos, de Figueiró dos Vinhos.

"O IC8 já reabriu ao trânsito, pouco depois das 19:00" na região de Figueiró dos Vinhos, disse a mesma fonte. O trânsito esteve cortado no IC8 entre a localidade de Fato, junto ao nó de Avelar, até Figueiró dos Vinhos, devido à colisão, o que obrigou os condutores a usarem, como alternativa, a Estrada Municipal 525 (EM525) ou a Nacional 237 (EN237).

O alerta para o acidente foi dado pelas 14:32 e no local estiveram 14 operacionais apoiados por sete veículos dos Bombeiros Voluntários de Figueiró dos Vinhos, da GNR e do INEM.

