Jovem de 18 anos é agredida por três adolescentes num hotel

Uma jovem de 18 anos foi vítima de agressão por parte de três adolescentes, com idades entre os 14 e os 17 anos, num hotel. A vítima afirmou que conheceu um dos agressores através das redes sociais e que combinaram encontrar-se. No entanto, ao chegar ao local combinado, a jovem encontrou não apenas o agressor com quem tinha marcado o encontro, mas também mais dois adolescentes. A vítima foi então agredida pelos três jovens.

As autoridades estão a investigar o caso e os agressores serão responsabilizados pelos seus atos

