Jovem de 17 anos cria colher inteligente para ajudar em casos de Parkinson

Aarrav Anil, um jovem de 17 anos, da Índia, criou uma colher inteligente para reduzir os tremores das mãos e ajudar pessoas com casos de Parkinson.

A colher funciona a pilhas e através de sensores que detetam os tremores de um lado do corpo e ao mesmo tempo ativam o movimento do outro lado, anulando as vibrações e mantendo a colher estável.O tio do jovem testou o projeto original e aconselhou-o a que a pega da colher fosse mais firme, pois enquanto comia sentia que escorregava das mãos.

O projeto da colher ganhou no ano passado um prémio na categoria de futuros inovadores na Olimpíada Mundial de Robôs, na Alemanha, fazendo com que o jovem indiano ficasse inspirado e encorajado a fazer o protótipo da colher. headtopics.com

O jovem conta que no início"foi frustrante não conseguir encontrar algumas peças eletrónicas de que precisava na Índia. Tive de encomendar algumas da China, e demoraram imenso tempo a chegar".Os ensaios de faculdades e o processo de validação do projeto devem estar concluídos no início de 2024 e espera-se que o jovem possa, posteriormente, fabricar a colher em pequena escala e inicialmente para hospitais.

O projeto da colher inteligente não é, no entanto, completamente original. Algumas empresas americanas já vendem algo parecido. A diferença entre as empresas e Aarrav, é que a colher em vez de custar 200 dólares (cerca de 190 euros), calcula-se que poderá custar cerca de 80 dólares (cerca de 76 euros) de modo a tornar-se um objeto mais acessível a todos. headtopics.com

