Jovem de 16 anos sofre queda aparatosa de escadas rolantes em Penalva

Vítima de 16 anos estava apoiada na parte exterior das escadas rolantes e sofreu várias fraturas depois de cair desamparado de uma altura de 10 metros.Um jovem de 16 anos ficou gravemente ferido esta sexta-feira depois de uma queda aparatosa de umas escadas rolantes na estação da Fertagus de Penalva , no concelho de Palmela., o alerta foi dado às 16h20, com a vítima a ter sido transportada para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, com diversas fraturas.

Um vídeo no local mostra o jovem agarrado à parte exterior das escadas rolantes, sofrendo uma queda de cerca de 10 metros depois de chegar ao topo.Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo.

Acidente Escadas Rolantes Penalva Fertagus Jovem

