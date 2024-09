Jovem de 16 anos fica gravemente ferido após queda de escadas rolantes em Penalva

Voo com 44 portugueses repatriados do Líbano chega a Lisboa este sábadoVítima de 16 anos estava apoiada na parte exterior das escadas rolantes e sofreu várias fraturas depois de cair desamparado de uma altura de 10 metros.Um jovem de 16 anos ficou gravemente ferido esta sexta-feira depois de uma queda aparatosa de umas escadas rolantes na estação da Fertagus de Penalva , no concelho de Palmela.

Um vídeo no local mostra o jovem agarrado à parte exterior das escadas rolantes, sofrendo uma queda de cerca de 10 metros depois de chegar ao topo.Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo.

Acidente Escadas Rolantes Penalva Jovem Ferido Hospital De Santa Maria

