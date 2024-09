Jovem acusado de matar irmã menor

Jovem acusado de matar a irmã menor. Arguido acreditava que vítima se prostituía para comprar drogaEstado vai financiar a 100%, até um valor de 150 mil euros, reconstrução de casas afetadas pelos incêndios

"Já temos mais de 5 mil candidatos", afirmou Fernando Alexandre, que está a ser ouvido pela comissão parlamentar de Educação e Ciência, por requerimento do Chega a propósito de alegadas irregularidades na colocação de professores no âmbito dos concursos interno e externo. Entre as zonas mais carenciadas, destacam-se também os concelhos de Albufeira e Loulé, com 52 vagas, Rio Maior, Santarém, Azambuja, Cartaxo e Alenquer, com 51 vagas, e Grândola, Santiago do Cacém e Sines, com 47 vagas.

O novo concurso, que o Governo antecipa que possa ficar concluído até novembro, procura resolver as falhas identificadas no concurso de vinculação extraordinário realizado pelo anterior executivo, que deixou 3.000 horários sem professor atribuído, 19.000 professores sem colocação e 1.600 professores sem horário.

Comissão de Trabalho de Tabagismo defende a formação dos profissionais de saúde para abordarem sistematicamente o tabagismo na prática clínica de rotina e a criação de uma linha telefónica SNS especializada para deixar de fumar.Advogado considera que detenções pela PM estão a ocorrer há um ano sem entrega imediata a uma autoridade judiciária, por isso "serão todas ilegais".

