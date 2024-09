Jovem acusado de matar a irmã menor. Arguido acreditava que vítima se prostituía para comprar droga

Jovem acusado de matar a irmã menor. Arguido acreditava que vítima se prostituía para comprar drogaEstado vai financiar a 100%, até um valor de 150 mil euros, reconstrução de casas afetadas pelos incêndios

"Aproveitaram falhas nas rotinas": o que disse o ex-diretor dos Serviços Prisionais sobre a fuga de Vale de JudeusQuinta-feira abençoada? Primeiro prémio do EuroDreams dá direito a 20 mil euros por mês durante 30 anosPortugal e 30 outros países, além da União Europeia, pediram esta quinta-feira o"regresso imediato" à Venezuela do Gabinete do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos e o fim do impasse...

"Passaram-se quase dois meses desde a eleição, e os apelos por transparência eleitoral, tanto dos venezuelanos quanto da comunidade internacional, continuam sem resposta", diz o comunicado.

Suspeito do rapto de Maddie confessou a ex-companheiro de cela ter sequestrado uma menina de apartamento no AlgarveExecutado homem que passou 20 anos no corredor da morte apesar da apresentação de provas que podiam confirmar inocência

Jovem constituído arguido por suspeita de atropelamento mortal e fuga no FunchalSuspeito de 18 anos não tinha carta de condução.

Jovem constituído arguido por suspeita de atropelamento mortal e fuga no FunchalUm jovem de 18 anos sem carta de condução foi constituído arguido por suspeita de atropelamento mortal e consequente fuga no Funchal, indica a PSP.

Ministério Público já tem um arguido constituído por causa do incêndio na MadeiraA PJ revelou que, através da recolha de depoimentos, conseguiu identificar local e responsáveis pelo lançamento dos foguetes que provocaram incêndio que lavrou no arquipélago entre 14 e 26 de agosto.

Incêndio na Madeira: Ministério Público indica que foi constituído um arguidoPolícia Judiciária já tinha indicado que o incêndio, que lavrou entre 14 e 26 de agosto, tinha sido causado pelo lançamento de foguetes na freguesia da Serra de Água, no concelho da Ribeira Brava

Incêndio na Madeira: MP confirma que já há um arguidoVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Polémica da TAP: 'Se houver um antigo governante constituído arguido, podemos ter um berbicacho político'Luís Marques Mendes considera que a privatização da TAP em 2015 'enferma de um vício grave: foi encerrada por um governo de gestão, já depois das eleições e quando já havia na calha outro governo. Um erro. A venda ou era fechada antes das eleições ou devia ter ficado para o novo governo. Com este erro ficou tudo envenenado.

