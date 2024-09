Jovem acusado de matar a irmã menor. Arguido acreditava que vítima se prostituía para comprar drogaEstado vai financiar a 100%, até um valor de 150 mil euros, reconstrução de casas afetadas pelos incêndios

Jovem acusado de matar a irmã menor. Arguido acreditava que vítima se prostituía para comprar droga

O homicida consumou a morte com agressões e estrangulamento. O cadáver de Lara foi deixado na casa onde esta e o irmão residiam com o pai e foi encontrado pela avó de ambos. Só após a autópsia foi possível à PJ provar que houve homicídio e chegar ao autor do mesmo. O arguido está em prisão preventiva e assim vai permanecer durante o julgamento.

Jovem acusado de matar a irmã menorUm jovem foi acusado de matar sua irmã mais nova durante uma discussão. O suspeito acreditava que a vítima se prostituía para comprar drogas.

PSP detém suspeito de matar jovem universitário 48 horas após atropelamento e fuga a alta velocidadeUniversitário vimaranense foi atropelado numa passadeira em Lisboa e não resistiu.

Trio tenta matar jovem após desentendimento nas redes sociaisVítima foi agredida com objeto contundente na cabeça. Encontra-se internada com prognóstico reservado.

Detido suspeito de tentar matar jovem em Leiria e que se vangloriou do crime na InternetA Polícia Judiciária (PJ) anunciou hoje ter detido um jovem de 18 anos suspeito de ter tentado matar outro em agosto, na cidade de Leiria, e que publicou um vídeo na Internet onde se vangloriou do crime.

