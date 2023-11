José Mota quer levar o Farense à 'final four' pela primeira vez na história

O treinador José Mota destaca a matemática simples das contas: uma vitória apura o Farense, uma vez que os algarvios já venceram o Tondela na primeira jornada. "'Final four' seria um feito que o clube nunca conseguiu. É um objetivo. Seria muito bom para Faro e para todos os que gostam do Farense. Já fizemos 50 por cento do trabalho, que foi vencer o Tondela. Queríamos vencer em Alvalade. Adversário é o líder do campeonato, fortíssimo, joga no seu estádio e temos de estar a um nível muito bom", começou por dizer, em conferência de imprensa.

O Farense já defrontou o Sporting duas vezes esta época. Uma na pré-época e outra no campeonato. Os leões venceram sempre, mas José Mota gostou do que viu da sua equipa. Agora, quer que à terceira seja de vez.

"Vamos ser um Farense à nossa imagem, organizados, competitivos, reconhecendo o valor do adversário. Defrontámos o Sporting na pré-época e aqui para o campeonato. Perdemos, mas com uma prestação muito positiva. À terceira, esperamos que tenhamos o fator decisivo da bola entrar. Sporting é Sporting e por isso prefiro falar de nós, do que queremos fazer", acrescenta.

José Mota venceu uma Taça de Portugal frente ao Sporting e recorda que não é inédito vencer em Alvalade. No entanto, reserva apenas elogios para o atual momento dos leões.

:

ATELEVISAO: José Alberto Carvalho pede desculpa e Maria Vieira reage: 'Possui a coluna vertebral de uma minhoca''Pediu desculpa ao «traveco» na TVILIXO...'

Fonte: ATelevisao | Consulte Mais informação »

PUBLICO: Na Índia, uma escola de wrestling ajuda raparigas a terem uma vida melhorNuma vila no norte da Índia, há uma escola de wrestling que quer mudar percepções e perspectivas. “Numa vila, um animal tem mais valor que uma mulher.”

Fonte: Publico | Consulte Mais informação »

PUBLICO: Titãs no único concerto fora do Brasil: “Uma farra, uma celebração” em LisboaOs Titãs reagruparam-se e fazem uma festa. Arnaldo Antunes, um dos fundadores, explica porquê, nas vésperas do único concerto da banda fora do seu país: sexta-feira, na Altice Arena, em Lisboa.

Fonte: Publico | Consulte Mais informação »

CMJORNAL: Dois amigos de 16 e 17 anos morrem em acidente de motaFrancisco morreu no local. O amigo foi transportado para o hospital com ferimentos graves, mas não resistiu e acabou por morrer.

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »

OBSERVADORPT: “A que se deve o nosso fascínio pelo Japão?”Ciente que “a distância mais curta entre 2 pessoas é uma boa história”, David Lopes, gestor, traz “Uma Varanda Sobre Tóquio”, crónicas de 2 anos como líder de uma empresa no Japão

Fonte: observadorpt | Consulte Mais informação »

CMJORNAL: José Manuel Freitas: “Roger Schmidt é o rosto da falta de rendimento”Comentador da CMTV considera que o treinador do Benfica &233; o grande culpado do mau momento do clube.

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »