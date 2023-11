José Luís Carneiro candidata-se à liderança do PS com "espírito de firmeza e pés na terra"

O socialista José Luís Carneiro afirmou neste sábado em Coimbra que se candidata à liderança do PS com "espírito de firmeza e pés na terra", assumindo um projeto que respeite e preserve a "identidade e autonomia" do partido. Advogado de Vítor Escária garante que dinheiro não é ilegal e consegue prová-lo. "Candidato-me para, com o Partido Socialista, nos empenharmos em dar resposta às necessidades do país.

Sem retóricas inúteis nem voluntarismos inconsequentes, mas com espírito de firmeza e os pés na terra, próprios de quem não ignora que as transformações sustentadas só se alcançam com energia mobilizadora, disponibilidade para o diálogo e capacidade para o compromisso", afirmou o atual ministro da Administração Interna, que lia uma declaração na sede do PS de Coimbra, pequena para os militantes que se juntaram no local. José Luís Carneiro afirmou que se candidata também por "um projeto de liderança" que se assuma "na melhor tradição do PS, a do respeito e da preservação da sua identidade e autonomia próprias, de decisão e de estratégia"

