José Gomes Ferreira comete gaffe ao ler tweet falso de António Costa

António Costa anunciou esta terça-feira, dia 7 de novembro, a demissão do cargo de primeiro-ministro de Portugal. José Gomes Ferreira estava a comentar o assunto quando cometeu uma gaffe. José Gomes Ferreira protagonizou uma gaffe em direto no ‘Primeiro Jornal’, da SIC. O jornalista começou a ler um tweet falso de António Costa. “Falei hoje com o senhor Presidente da República, tendo-lhe pedido a demissão.

Pedi a demissão do senhor Procurador Geral por esta perseguição permanente ao Partido Socialista. Garanti-lhe que sou tão inocente como José Sócrates (…)”, começou a citar, sendo de imediato interrompido. “Não, desculpa, esse tweet não é verdadeiro”, alertou Bernardo Ferrão. “Isto é especulação”, reagiu José Gomes Ferreira. “Por favor, vamos esquecer esse tweet. É absolutamente fabricado”, terminou Bento Rodrigues

:

SICNOTİCİAS: Lítio e hidrogénio verde: algumas explicações de José Gomes Ferreira sobre os negóciosSiga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

CMJORNAL: Teatro: João Baião protagoniza farsa sexual em digressão pelo PaísElenco integra os nomes de Cristina Oliveira, Heitor Lourenço e Fernando Gomes.

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »

ATELEVİSAO: Cristina Ferreira regressa às manhãs da TVI e revela a mensagem que recebeu de GouchaCristina Ferreira revela mensagem que recebeu de Goucha...

Fonte: ATelevisao | Consulte Mais informação »

ATELEVİSAO: 'Hell’s Kitchen Famosos'. Melânia Gomes reage à expulsão e revela: 'Pedi para me arranjaremMelânia Gomes revela que pediu fraldas à produção...

Fonte: ATelevisao | Consulte Mais informação »

ATELEVİSAO: Hell's Kitchen Famosos! Ljubomir Stanisic expulsa Melânia GomesMelânia Gomes expulsa do 'Hell's Kitchen Famosos'...

Fonte: ATelevisao | Consulte Mais informação »

ATELEVİSAO: Big Brother. 'Porque é que não mostraram essas imagens?'. Cristina Ferreira é confrontada e respondeCinha Jardim confronta Cristina Ferreira em direto...

Fonte: ATelevisao | Consulte Mais informação »