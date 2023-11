José Gomes Ferreira analisa a Operação Influencer e defende que a política deve seguir o seu tempo e não deve ser pressionada a investigar rapidamente. José Gomes Ferreira considera que os pedidos que têm sido feitos para esclarecer rapidamente o papel do primeiro-ministro na Operação Influencer “vão contra o tempo da justiça”. “Virem os protagonistas da ação política pedir que se investigue rapidamente vai contra o tempo da justiça. (...

) Se calhar há muita gente muito nervosa com outras provas que tenham sido apreendidos nas buscas de 7 de novembro, provavelmente há muitas coisas que incomodam o poder político”, afirma. “Independentemente do seu nome ter sido referido ou não, o primeiro-ministro tinha que se demitir. O Governo tinha que cair. Quem tenta contrariar isto está a fazer a estratégia dos advogados de defesa”, diz. O Governo enviou um decreto sobre simplificação industrial para Belém. André Ventura acusa o Governo de estar a querer branquear eventuais delitos em Sines e faz um apelo a Marcelo Rebelo de Sous

Porta-voz do PAN comenta recuo socialista no aumento do IUC e a "Operação Influencer"A porta-voz do PAN esteve em entrevista na Edição da Noite da SIC Notícias e comentou o recuo socialista no aumento do IUC, a implicação da "Operação Influencer" no ambiente e a ambição nas eleições legislativas marcadas para o próximo ano.

Ministério Público assume erro em despacho da Operação InfluencerO Ministério Público (MP) assumiu ter cometido um terceiro erro no despacho de indiciação da Operação Influencer, que originou a demissão de António Costa do cargo de primeiro-ministro.

Operação Influencer revela falhas no Ministério PúblicoA Operação Influencer revelou falhas no Ministério Público em relação a atos de investigação criminal desproporcionais. Os procuradores responsáveis pela detenção injustificada dos cinco arguidos devem prestar contas. O acesso à informação sobre a atividade do MP é garantido por lei, mas deve ser feito de forma legítima e não prejudicar a investigação.

Operação Influencer: Desastre para a democraciaO resultado desta Operação Influencer é, até ao momento, um autêntico desastre. Não só pelos efeitos irrecuperáveis no prestígio da Justiça e na governação, mas também pelo que contribuiu, de modo inédito, para o clima de crispação política

Operação conjunta da PSP e GNR fiscaliza transportes em regime TVDEAs autoridades estão especialmente atentas às "condições do condutor e à sua formação e certificação para esta atividade e ainda ao licenciamento das empresas operadoras". Termina esta sexta-feira a a operação conjunta da PSP e da GNR que tem fiscalizado os transportes em regime TVDE. O objetivo da operação é garantir a

Decisão da Comissão de Ética do Banco de Portugal sobre Mário CentenoJosé Gomes Ferreira analisa a decisão da Comissão de Ética do Banco de Portugal sobre Mário Centeno e comenta sobre a credibilidade do mesmo

