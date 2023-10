José Castelo Branco duramente criticado após mostrar Betty Grafstein

Na quinta-feira, José Castelo Branco partilhou um vídeo de Betty Grafstein a receber uma manicure, o que desagradou aos fãs, uma vez que estes acreditam que ela deveria estar a descansar tranquilamente, após os vários problemas de saúde que têm surgido ultimamente.

'Deixa a pobre mulher descansar', 'A Betty precisa de repouso, isso parece demais para ela' ou 'Isso é para a Betty ou para ti?', são apenas alguns dos comentários que podem ser vistos na secção de comentários da publicação no Instagram. Recentemente, Betty Grafstein, de 94 anos, passou por duas cirurgias.

Consulte Mais informação:

ATelevisao »

Melão e Sofia Branco terminam relaçãoArtista e Sofia Branco namoravam há alguns anos e acabaram a relação poucos dias depois de terem saído do hospital. Consulte Mais informação ⮕

Viana do Castelo sob aviso vermelho devido à chuva forteSob aviso laranja v&227;o estar os distritos de Braga e Vila Real at&233; &224;s 9h00 e os de Viseu, Guarda, Aveiro e Coimbra at&233; &224;s 15h00. Consulte Mais informação ⮕

Chuva forte: Viana do Castelo em aviso vermelho e seis distritos em laranjaSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕

Chuva forte: Viana do Castelo em aviso vermelho e seis distritos em laranjaSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕

Viana do Castelo sob aviso vermelho devido à chuva forteO distrito de Viana do Castelo está hoje sob aviso vermelho, o mais grave, devido à previsão de chuva persistente e por vezes forte, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Consulte Mais informação ⮕

Viana do Castelo sob aviso vermelho devido à chuva forteOs distritos do Porto, Viana do Castelo, Leiria, Aveiro e Coimbra vão estar sob aviso laranja devido à agitação marítima, prevendo-se ondas que podem atingir a altura máxima de 10 metros entre as 06:00 de sexta-feira e as 12:00 de sábado. Consulte Mais informação ⮕