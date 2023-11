José Alberto Carvalho e Miguel Sousa Tavares são 'dois bêbados', diz ex-Big Brother

José Alberto Carvalho e Miguel Sousa Tavares foram protaogonistas de uma forte polémica, na semana passada, pelo modo como se pronunciaram sobre Marina Machete, jovem de 28 anos que nasceu homem, mas que agora é mulher, e que foi eleita recentemente como Miss Portugal. 'Não foi ela que ganhou o concurso, foi uma operação – ou várias – de cirurgia plástica e medicina molecular. É por isso que foi eleito.

José Carlos Malato indignou-se, partilhou parte do vídeo no Instagram e legendou-o da seguinte forma: 'Chauvinismo em estado puro. Vergonha!'. Não foi, contudo, a única figura pública a reagir ao caso. Bruno Almeida, terceiro classificado do Big Brother 2021, da TVI, também não poupou nas palavras.

