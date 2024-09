Jornalistas Agredidos Durante Reportagem Sobre Incêndio no Fundão

"Era o terrorista": Netanyahu considera morte do líder do Hezbollah "ponto de viragem histórico" no Médio OrienteDe marido exemplar a um depravado: Quem é o monstro que recrutou homens para violar a mulher em FrançaVítor Bruno com “confiança ilimitada” para superar “agonia” da derrota

Beatriz Henriques Ferreira e João Beirão faziam a cobertura de um incêndio quando foram visados pelo presidente da Junta de Freguesia da Barroca, no Fundão.Beatriz Henriques Ferreira e João Beirão estão a processar Fernando Barata, presidente da Junta de Freguesia da Barroca, no Fundão, por ofensas à integridade física na sequência da cobertura de um incêndio florestal naquela zona.

Na sequência dos atos de agressão, Beatriz foi socorrida por elementos da Cruz Vermelha no posto da GNR de Silvares, onde apresentou queixa. Foi também notificada para se apresentar no gabinete de medicina legal do Hospital de Tomar.

Agressão Jornalistas Incêndio Fundão Reportagem

