Jornalista Miguel Carvalho vence a 3ª edição do Prémio Jornalismo de Excelência Vicente Jorge Silva

O jornalista Miguel Carvalho é o vencedor da 3.ª edição do Prémio Jornalismo de Excelência Vicente Jorge Silva com o seu trabalho de investigação para a revista VISÃO.

O júri do Prémio, presidido por Nicolau Santos, presidente do Conselho de Administração da RTP, e composto por David Pontes, diretor do , João Vieira Pereira, diretor do Expresso, Francisco Belard, vice-presidente do Clube de Jornalistas, e Luísa Meireles, diretora de Informação da Agência Lusa, decidiu distinguir, por unanimidade, o texto de Miguel Carvalho por ser “um trabalho de investigação sério e rigoroso, exemplarmente bem estruturado, com uma atualidade e pertinência prementes e um lado precursor inequívoco”

