Jornalista libanesa descreve “enorme ansiedade” devido aos bombardeamentos israelitas

Jornalista Nicole Hamouche conta à Renascença que Israel está a bombardear zonas cristãs do Líbano, e não apenas o Hezbollah . O dia a dia no país, diz,"é terrível".

A partir de Beirute, esta jornalista libanesa diz recear que aconteça no Líbano o mesmo que se está a passar em Gaza. Não lhe parece que, por agora, Israel vá parar. "Vivemos numa enorme ansiedade, com um enorme receio. Tememos muito aquilo que se está a passar, e não apenas a possibilidade de um ataque terrestre. Receamos o que se está a passar agora, os bombardeamentos aéreos. Estão a bombardear não apenas o Hezbollah, mas também lugares, por exemplo, na zona cristã", sublinha Nicole Hamouche.

Nicole Hamouche acrescenta que também a capital, Beirute, onde ainda se encontra, está praticamente deserta:"A maioria das pessoas que têm apartamentos nas montanhas, ou fora da cidade, já se foi embora. As ruas estão completamente desertas, está tudo fechado". Por agora, esta jornalista libanesa vai permanecer em Beirute:"Infelizmente, sim". E acrescenta, de imediato, uma frase que traduz todo o seu receio:"Temo muito que façam no Líbano o mesmo que fizeram em Gaza, e por agora não me parece que Israel vá parar".Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo.

Líbano Israel Bombardamentos Hezbollah Nicole Hamouche Gaza

