Jornal do PC Chinês expressa desejo de melhores relações entre China e EUA

A posição do jornal oficial foi publicada numa altura em que ambos os lados estão a trabalhar num possível encontro entre o Presidente norte-americano, Joe Biden, e o homólogo chinês, Xi Jinping, em São Francisco, à margem da cimeira da Cooperação Económica Ásia - Pacífico.A China"sempre acreditou" que os"conceitos de competição e confronto devem ser ultrapassados", lê-se no editorial.

, apontou o editorial, assinado por Zhong Sheng, um pseudónimo que o jornal utiliza para comentar assuntos internacionais. Nos últimos anos, os comentários do jornal tendem a ser extremamente críticos em relação aos Estados Unidos. O Diário do Povo acusou anteriormente Washington deO editorial surgiu após a receção surpresa de Biden ao ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, Wang Yi, na Casa Branca, na passada sexta-feira, o encontro de mais alto nível que o líder norte-americano teve com um responsável chinês no último ano.

As relações entre Pequim e Washington deterioraram-se nos últimos anos, devido a uma guerra comercial e tecnológica, diferendos em questões de direitos humanos, o estatuto de Hong Kong e Taiwan ou a soberania do mar do Sul da China.

A última vez que Biden e Xi se encontraram foi em novembro de 2022, em Bali, à margem do G20, onde concordaram em estabelecer"mecanismos de comunicação" para evitar um conflito aberto.

