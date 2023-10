Jordânia prevê que guerra terrestre em Gaza será catastrófica

A Jordânia, que desde o início da guerra se manifestou declaradamente contra a resposta de Israel ao ataque de 07 de outubro do movimento islamita palestiniano Hamas, foi o primeiro país árabe a reagir à expansão das operações terrestres israelitas na Faixa de Gaza, em paralelo com os bombardeamentos àquele território palestiniano.

"srael acaba de lançar uma guerra terrestre contra Gaza. O resultado será uma catástrofe humanitária de proporções épicas nos próximos anos", avisou Safadi, numa breve mensagem divulgada na sua conta da rede social X (antigo Twitter)

"No seguimento da atividade ofensiva que temos levado a cabo nos últimos dias, as forças terrestres expandirão esta tarde a sua ação", indicou o porta-voz do Exército israelita, Daniel Hagari. Há dois dias consecutivos que Israel tem vindo a realizar pequenas incursões terrestres em áreas reduzidas da Faixa de Gaza, antes de iniciar a ofensiva militar terrestre em grande escala que anda a anunciar há quase três semanas.

