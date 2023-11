John van`t Schip é o novo treinador do Ajax

Em comunicado publicado hoje no site oficial do clube, o Ajax anunciou a chegada de Schip, técnico de 59 anos que, como jogador, passou a década de 80 toda no emblema e que fez parte da seleção holandesa que conquistou o Campeonato da Europa, em 1988.

O antigo avançado rende no banco Maurice Steijn, despedido na semana passada, e Hedwiges Maduro, que esteve como treinador interino até domingo. Após a goleada sofrida no domingo perante o eterno rival PSV Eindhoven (5-2), o Ajax, que conta no plantel com o avançado português Carlos Forbs, caiu para um impensável último lugar do campeonato e reforçou aquela que está a ser a pior temporada dos 123 anos da sua história.

Schip assinou contrato até junho de 2025, mas só ficará como treinador até final da atual época, passando depois para a direção técnica. A sua estreia está agendada já para quinta-feira, na receção ao Volendam, para a liga holandesa. headtopics.com

O Ajax é recordista de títulos nos Países Baixos, com 36 campeonatos conquistados, e um histórico do futebol europeu, com quatro Taças dos Campeões/Liga dos Campeões, uma Taça UEFA e uma Taça das Taças.

