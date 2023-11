Jogo Marselha-Lyon adiado após apedrejamento ao autocarro da equipa visitante

O técnico italiano, de 45 anos, sofreu ferimentos na cabeça, tal como um dos adjuntos, na sequência do ataque do qual resultou a quebra de alguns vidros do autocarro do Lyon, que se dirigia ao Estádio Vélodrome, em Marselha, onde deveria disputar-se o encontro.

“Tomámos conhecimento da posição do Lyon, no sentido de que a partida não se deve realizar”, informou o árbitro nomeado, François Letexier, em conferência de imprensa. O presidente do Lyon, John Textor, clube no qual alinham os jogadores portugueses Anthony Lopes e Diego Moreira, expressou “profunda raiva” com o incidente e o homólogo do Marselha, Pablo Longoria, também condenou o que apelidou de atos “completamente inadmissíveis”.

