Jogador de 21 anos morre após ser atingido na rua com dez tiros

A linha da frente escondida: Extensa rede de túneis do Hamas é a principal ameaça para forças israelitasArsenal entra na corrida por Geny CatamoSuspeito de assalto foge para casa e esconde-se dentro de armárioFelipe Diogo, avançado brasileiro de 21 anos do São Bernardo, clube da Serie C do campeonato brasileiro, morreu depois de ter sido atingido por dez tiros.

O jogador estava de férias em Ribeirão Preto, a sua terra natal, quando foi baleado na rua. Foi prontamente conduzido a uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos.

