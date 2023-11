Joe Biden pede “pausa” humanitária na guerra, Médicos Sem Fronteiras apontam para mais de 20 mil feridos em Gaza

Tropas israelitas e milicianos do Hamas estão envolvidos em fortes confrontos no norte da Faixa de Gaza, que foram particularmente intensos durante a noite e nos quais Israel diz que “dezenas de elementos” do grupo foram mortos. Egito vai ajudar a retirar cerca de 7000 estrangeiros e cidadãos com dupla nacionalidade da Faixa de Gaza. Siga em direto

RENASCENCA: Médicos Sem Fronteiras apontam para mais de 20 mil feridos em Gaza"Mais de 20 mil feridos permanecem em Gaza, com acesso limitado aos cuidados de sa&250;de devido ao cerco e aos bombardeamentos constantes [do ex&233;rcito israelita]", declarou a organiza&231;&227;o humanit&225;ria, em comunicado divulgado na quarta-feira.

RTPNOTICIAS: Repórteres sem Fronteiras denuncia ao TPI 'crimes de guerra' contra jornalistasA organização não-governamental (ONG) Repórteres sem Fronteiras (RSF) denunciou, junto do Tribunal Penal Internacional (TPI), a ocorrência de 'crimes de guerra cometidos contra jornalistas na Palestina e em Israel', segundo um comunicado divulgado hoje.

