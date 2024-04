Joe Biden está em melhores condições para vencer as próximas eleições presidenciais nos EUA

A divisão de análise do grupo da revista The Economist antecipa que o atual Presidente dos EUA, Joe Biden, está em melhores condições para vencer as próximas eleições presidenciais contra o republicano Donald Trump.

De acordo com esta divisão de análise e investigação do The Economist Group, Biden tem a seu favor o bom desempenho da economia norte-americana, que começa a fazer-se sentir na perceção favorável dos eleitores, e beneficia ainda de ser o candidato que tem conseguido angariar mais dinheiro para a campanha (o que nos Estados Unidos é uma variável muito importante para vencer umas eleições). Por outro lado, os analistas do The Economist consideram que o ex-presidente republicano Donald Trump começa a denotar quebras de popularidade nos estados considerados mais relevantes para o desfecho das eleições de novembro próximo, bem como dificuldades em assegurar o financiamento para as suas ações de campanha

