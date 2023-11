Joe Biden afirma que acordo sobre libertação de reféns na Faixa de Gaza está próximo

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou esta terça-feira que está para muito breve um acordo sobre a libertação de reféns detidos na Faixa de Gaza pelo grupo islamita palestiniano Hamas. "muito, muito perto" de um acordo e "poderemos trazer alguns destes reféns para casa muito em breve", assegurou o líder norte-americano. "Não quero entrar em detalhes porque nada está feito até que esteja feito", acrescentou Biden, garantindo, porém, que "as coisas estão a correr bem neste momento".

Os comentários do Presidente norte-americano vão ao encontro das declarações proferidas por alguns dos principais intervenientes nas negociações, incluindo dirigentes do Qatar, país que desempenha um papel de mediador nesta matéria e que anunciou hoje que o processo negocial tinha entrado na "fase final"





