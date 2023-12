Joaquim de Almeida: "Quando comecei a fazer os maus da fita baseei-me muito nos mafiosos que conheci" No filme de Leonel Vieira, O Último Animal, veste a pele do manda-chuva que controla a rede ilegal do jogo do bicho no Rio de Janeiro. Habituado a fazer de mau da fita, o ator revela que para estes papéis se inspira nos mafiosos que conheceu a trabalhar num bar em Nova Iorque.

Aos 66 anos, Joaquim de Almeida reparte a sua vida entre Sintra e Santa Mónica, Califórnia, para onde se mudou quando foi fazer a série, com Kiefer Sutherland. Está numa fase em que já não gosta de sair como antigamente: prefere deitar-se cedo e acordar cedo, e à noite ficar a ler ou a ver uma série. Nascido em 1957 numa família privilegiada, em adolescente deu algumas dores de cabeça aos pais. Depois saiu de casa e foi estudar teatro – primeiro para Viena, depois para Nova Iorque. Trabalhou num bar que pertencia a mafiosos e chegou a servir às mesas em reuniões do crime organizad





