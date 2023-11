Joana Marques apresenta-nos Afonso, o maior fã português de Andrew Tate

Dá graças a Deus por ires todos os verões para aquele T1 na Manta Rota, em vez de viveres o drama de ter de escolher entre Ibiza e Mykonos. Onde estará mais bom tempo? Onde é que o mar está mais azul? Onde é que há mais gajas? Tantas perguntas sem resposta."

Afonso Freitas ainda está a dar os primeiros passos no caminho do sucesso mas já conta com o apoio de Andrew Tate, que escolheu não o humilhar quando descobriu que conduzia um Smart: "Tens um Smart?! Dá cá um abraço!! Não te sintas mal!! Acontece aos melhores. É uma vergonha mas pronto, ninguém tem de saber. Tenta estacionar sempre a dois quarteirões de distância. E compra um porta-chaves da Ferrari, para disfarçar.

Fica aqui o meu aplauso ao Andrew Tate, que resistiu a escarrar (que é mesmo assim) no Afonso ao descobrir que ele era um pobre, que nojo!!

