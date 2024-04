João Sousa perde no Estoril Open e termina carreira

Pelo menos nove pessoas morreram esta quarta-feira e 946 ficaram feridas, de acordo com o último balanço feito pelo governo, do sismo de magnitude 7,5 na escala de Richter que abalou a costa de Taiwan. Há também 50 trabalhadores que viajavam em pequenos autocarros para um hotel situado num parque nacional que estão desaparecidos. O sismo ocorreu pelas 09h00 (01h00 em Lisboa), com o epicentro situado perto de Hualien, a uma profundidade de 15,5 quilómetros, indicou o Centro Sismológico da China.

Foram já retirados todos os alertas de tsunami emitidos em Taiwan, Japão, Filipinas e pelo Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico. O primeiro abalo foi seguido por uma réplica de magnitude 6,2 na escala de Richter, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos. De acordo com o Corpo Nacional de Bombeiros de Taiwan, a região de Hualien, a mais próxima do epicentro do sismo, ao largo do leste da ilha, foi a mais afetad

