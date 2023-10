João Soares: “O Chega não é ameaça nenhuma, até dá vontade de rir”

Crítico do pacote Mais Habitação, defende que o que é preciso é construir casas. Acha que o Governo está de pedra e cal e que o PSD não é alternativa. Entendimentos entre o PSD e o Chega? ‘Não vejo aí uma ameaça’.Faço um balanço perturbador ao nível da bolha político-mediática.

Há quem diga que são dois estrategas e que, portanto, se medem muito bem um ao outro e avançam e recuam conforme as circunstâncias? Acha preferível um Governo de maioria absoluta do Partido Socialista, o senhor que foi um grande defensor dos entendimentos à esquerda?

E o Partido Socialista não contribui para isso ao usar o Chega como um instrumento para enfraquecer o PSD? Então, não lhe fazia impressão se o PSD se coligasse ao Chega, numa situação semelhante àquela em que o Partido Socialista se coligou com a esquerda? headtopics.com

Não daria um mau Presidente da República, é a minha opinião. Mas também não entro nessa coisa de intriga, porque senão daqui a pouco vão dizer: o João Soares já está a propor o Gouveia e Melo. Eu acho que o que faz sentido é que as grandes famílias políticas devem fazer propostas nessa matéria. Há várias hipóteses possíveis. Agora, acho que é cedo, por enquanto.

E acha que as coisas ficam agora mais complicadas para o papel que as Nações Unidas e o secretário-geral podem desempenhar, até porque Israel pediu a demissão do secretário-geral? «Se os israelitas baixarem as armas, Israel será destruído. Se os árabes baixarem as armas, haverá condições para fazer a paz» headtopics.com

Como é que vê a atual situação internacional, com uma nova guerra no Médio Oriente, entre Israel e o Hamas, a juntar-se à guerra na Ucrânia. Acha que há o risco de o conflito no Médio Oriente se poder alastrar a uma dimensão regional ou pior?

