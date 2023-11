João Queiroz : “Neres operado? Acho que é menos uma dor de cabeça para Roger Schmidt”

Enviar o artigo:João Queiroz: “Quando o coletivo o acompanha, Di María é preponderante”Passagem de Rafah aberta em Gaza pela primeira vez desde o início do conflitoTrês cremes de olhos (realmente) eficazes contra os papos e as olheiras por menos de ?10

:

CMJORNAL: João Queiroz: “Quando o coletivo o acompanha, Di María é preponderante”Para o comentador da CMTV, o internacional argentino cresce quando est&225; em sintonia com a equipa.

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »

CMJORNAL: João Queiroz: “Roger Schmidt continua perdido”Para o comentador da CMTV, o treinador do Benfica continua a cometer gafes no discurso.

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »

CMJORNAL: Decisão está tomada: David Neres vai ser operadoCirurgia ao brasileiro deverá acontecer daqui a aproximadamente duas semanas.

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »

CMJORNAL: Vítor Pinto “Acho que a reflexão de Rui Costa será após o jogo com o Sporting”Cen&225;rio de crise no Benfica trouxe &224; Ta&231;a da Liga uma import&226;ncia inesperada nesta fase da &233;poca. Roger Schmidt voltou a ver len&231;os brancos no final do jogo com o Casa Pia no campeonato.

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »

ATELEVISAO: Isaac Alfaiate e Inês Abrantes falam sobre a separação: “Acho que vai ser sempre amor”'Fazes parte da minha vida e, se no Instagram estamos a falar de um feed que tem várias alturas da minha vida, ali fizeste parte da minha vida.'

Fonte: ATelevisao | Consulte Mais informação »

RENASCENCA: Hospital de S. João já opera doentes de outras seis unidades hospitalaresA falta de m&233;dicos est&225; a condicionar o funcionamento de 38 hospitais no pa&237;s. M&233;dicos em Luta alertam para a “trag&233;dia” que poder&225; ser o m&234;s de novembro.

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »