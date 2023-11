João Queiroz: “Golo pode dar confiança a Arthur Cabral”

Vítor Pinto:"Era difícil o Tiago Gouveia entrar no onze primeiro do que os pesos pesados"Vítor Pinto: “Espero que haja o mesmo respeito pelo Cristiano Ronaldo em 2024 como houve agora pelo Messi”Mar da praia do Furadouro invade a marginal em OvarCoviran apresenta objetivos futuros em convenção nacionalÉ cuidador informal? Saiba como lidar com a incontinência...

RENASCENCA: “Em Portugal, não há um discurso de poupança, há um discurso de consumo”Economista e comentador da Renascen&231;a assinala o Dia Mundial da Poupan&231;a.

RENASCENCA: Madeira. Deputados regionais eleitos nas legislativas reúnem-se no primeiro plenário da nova legislaturaNa ordem de trabalho do plen&225;rio est&225; a vota&231;&227;o da configura&231;&227;o das comiss&245;es parlamentares em fun&231;&227;o da nova org&226;nica do Governo Regional (PSD/CDS-PP) e tamb&233;m a aprecia&231;&245;es dos votos de louvor, congratula&231;&227;o e pesar que j&225; deram entrada.

RENASCENCA: Crédito à habitação. DECO pede ao Governo que não discrimine famílias com poupançasApoios ao cr&233;dito &224; habita&231;&227;o est&227;o vedados aos agregados familiares com poupan&231;as superiores a 29.786,66 euros. DECO discorda e quer que o Governo elimine esta condi&231;&227;o. No Dia Mundial da Poupan&231;a, a Associa&231;&227;o para a Defesa do Consumidor tem conselhos sobre como “Sobreviver &224; Crise”.

RENASCENCA: ONU. Corredores humanitários são planeados por inteligência artificial e ajuda a refugiados usa blockchainA intelig&234;ncia artificial acelerou a ajuda humanit&225;ria, mas continua a ter desafios. A privacidade dos dados, a utiliza&231;&227;o &233;tica da tecnologia e a educa&231;&227;o sobre a desinforma&231;&227;o s&227;o desafios que a Organiza&231;&227;o das Na&231;&245;es Unidas continua a enfrentar.

RENASCENCA: Orçamento 'sanguessuga' que dá 'cambalhotas'. Oposição ataca escolhas de MedinaDa esquerda &224; direita, partidos criticam estrat&233;gia do Governo e contradizem o ministro das Finan&231;as em rela&231;&227;o &224; redu&231;&227;o da carga fiscal.

RENASCENCA: Privatização da TAP depende de 'hub' em Lisboa. Mas o que é um 'hub' aeroportuário?A privatiza&231;&227;o da TAP s&243; avan&231;a se forem cumpridos todos os crit&233;rios definidos pelo Governo, a come&231;ar pelo interesse estrat&233;gico da companhia para a economia portuguesa e pela manuten&231;&227;o do hub de Lisboa.

